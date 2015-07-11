​Азербайджан выделит пострадавшим от Эболы странам 1 млн. долларов

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Правительство Азербайджана намерено выделить 1 млн. долларов на восстановление экономики стран, пострадавших в результате эпидемии Эбола.

Как сообщает Report, об этом в интервью радиостанции ООН заявил постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев.

Он напомнил, что в первые годы восстановления Азербайджаном независимости страна столкнулась с большой проблемой: "Эта проблема существует до сих пор, однако она немного облегчилась. В результате конфликта с Арменией более 1 млн. людей стали беженцами. В то время международная общественность оказала Азербайджану помощь. Мы не забываем об этом. Азербайджан, который в свое время был страной-получателем, сейчас превращается в активного донора. Мы не забываем добро, и на добро хотим ответить тем же".

В резиденции ООН завершилась международная конференция, посвященная сбору средств странам, пострадавшим от Эболы. В рамках конференции прошла встреча на высоком уровне с участием генсека ООН, а также президентов Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне.

Согласно итогам конференции, на восстановление Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне страны обещали выделить помощь в размере 5 млрд. долларов.