Азербайджан введет безвизовый режим для граждан Китая сроком на один год

Азербайджан введет безвизовый режим для граждан Китая сроком на один год

Азербайджан введет безвизовый режим для граждан Китая сроком на один год.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Совместной декларации об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой", принятой 3 июля в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане.

Отмечается, что стороны выражают готовность укреплять сотрудничество в сфере туризма и содействовать общему развитию туризма.

Китай приветствует участие Азербайджана в ежегодной Китайской международной туристической ярмарке и других туристических выставках, а также решение азербайджанской стороны о применении в одностороннем порядке в отношении граждан Китая безвизового режима на срок один год с целью развития туризма, а также дальнейшего расширения экономических, гуманитарных и культурных связей.

Стороны будут и далее способствовать облегчению взаимных поездок граждан.