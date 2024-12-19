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МИД: Азербайджан вступил в D-8

МИД: Азербайджан вступил в D-8 15:38
Внешняя политика
19 декабря 2024 г. 15:51
МИД: Азербайджан вступил в D-8

Азербайджан на XI Саммите Организации экономического сотрудничества развивающихся стран D-8 в Каире единогласно избран ее членом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

Согласно информации, на саммите Азербайджан представляла делегация во главе с премьер-министром Али Асадовым.

"Вступление нашей страны в D-8, называемой "Исламской восьмеркой", является ярким примером растущего авторитета Азербайджана на международной арене и доверия к нашей стране", - подчеркивает МИД.

Ведомство отмечает, что Азербайджан, приоритетами которого являются справедливость, нормы и принципы международного права, будет играть важную роль в защите основных принципов D-8 и углублении сотрудничества в рамках организации.

"В этом контексте также важно формирование безопасности, стабильности, благосостояния и взаимовыгодного сотрудничества в нашем широком регионе, а также развитие связей в экономической, торговой, транспортной, коммуникационной и ряде других сфер. Вступление в D-8 Азербайджана, исторически игравшего роль моста между Востоком и Западом и являющегося одним из основных культурных, религиозных центров исламского мира, также станет большим вкладом в укрепление исламской солидарности, продвижение исламских ценностей в мире и борьбы с исламофобией", - отмечает МИД.

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Версия на английском языке MFA: D-8 membership of Azerbaijan will be great contribution to combating Islamophobia
Версия на азербайджанском языке XİN: Azərbaycanın D-8-ə üzv seçilməsi islamofobiya ilə mübarizədə böyük töhfə olacaq

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