МИД: Азербайджан вступил в D-8

15:38

Азербайджан на XI Саммите Организации экономического сотрудничества развивающихся стран D-8 в Каире единогласно избран ее членом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

Согласно информации, на саммите Азербайджан представляла делегация во главе с премьер-министром Али Асадовым.

"Вступление нашей страны в D-8, называемой "Исламской восьмеркой", является ярким примером растущего авторитета Азербайджана на международной арене и доверия к нашей стране", - подчеркивает МИД.

Ведомство отмечает, что Азербайджан, приоритетами которого являются справедливость, нормы и принципы международного права, будет играть важную роль в защите основных принципов D-8 и углублении сотрудничества в рамках организации.

"В этом контексте также важно формирование безопасности, стабильности, благосостояния и взаимовыгодного сотрудничества в нашем широком регионе, а также развитие связей в экономической, торговой, транспортной, коммуникационной и ряде других сфер. Вступление в D-8 Азербайджана, исторически игравшего роль моста между Востоком и Западом и являющегося одним из основных культурных, религиозных центров исламского мира, также станет большим вкладом в укрепление исламской солидарности, продвижение исламских ценностей в мире и борьбы с исламофобией", - отмечает МИД.