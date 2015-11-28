Александр Лукашенко: Азербайджан всегда может рассчитывать на Беларусь

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ "Азербайджан всегда может рассчитывать на Беларусь".

Как сообщает Report со ссылкой на БелТА, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече в Минске с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Мы помним, когда в трудное время вы подставили нам плечо, не оглядываясь притом. И когда-нибудь можно в нюансах это все рассказать, как можно решать вопросы дружески в течение нескольких дней, в том числе и с большими финансами", - отметил глава белорусского государства.

Александр Лукашенко пожелал Азербайджану и народу этой страны, чтобы при всех невзгодах он был на высоте и преодолел всякие трудности, если он с ними столкнется. "И знайте, что здесь у вас есть друзья", - подчеркнул президент Беларуси.

Глава белорусского государства напомнил, что у сторон установилась практика ежегодного обмена визитами на высшем уровне. "Когда мы взялись вплотную за белорусско-азербайджанские отношения, у нас и товарооборот пошел, исчезли всякие проблемные политические вопросы, у нас в личном отношении - дай бог, чтобы у меня были с каждым руководителем такие отношения", - отметил белорусский лидер.

А.Лукашенко обратил внимание на то, что даже в трудные времена в плане экономики две страны сохраняют товарооборот на прежнем уровне, хотя с другими государствами произошел значительный спад в торговле. "Мы сделали большой задел, создали хороший фундамент для наших отношений", - подчеркнул глава белорусского государства.

Александр Лукашенко поблагодарил Ильхама Алиева за все то, что азербайджанская сторона делает для двух стран, за сотрудничество, поддерживаемое во всех сферах, а также подчеркнул, что у Беларуси и Азербайджана абсолютно нет никаких настороженностей и закрытых тем.