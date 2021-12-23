Азербайджан вручил ноту протеста Франции

Кандидат в президенты Франции, глава парижского региона Иль-де-Франс Валери Пекресс включена в список нежелательных лиц за незаконное посещение Ханкенди.

Кандидат в президенты Франции, глава парижского региона Иль-де-Франс Валери Пекресс включена в список нежелательных лиц Азербайджана за незаконное посещение Ханкенди.

Об этом Report cообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

"22 декабря кандидат в президенты Франции, глава парижского региона Иль-де-Франс Валери Пекресс незаконно посетила город Ханкенди в Азербайджанской Республике. Этот визит в сопровождении других французских политиков в рамках избирательной кампании является нарушением национального законодательства страны, направленным против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана", - заявили в МИД Азербайджана.

В связи с этим визитом временный поверенный в делах Франции в Азербайджане был вызван в министерство иностранных дел, ему была вручена нота протеста.

"Министерство иностранных дел выразило решительный протест Посольству Франции в связи с незаконным визитом и напомнило, что граждане Франции, серьезно нарушившие требования законов Азербайджанской Республики, несут ответственность в соответствии с азербайджанским законодательством.

До сведения французской стороны было доведено, что этот шаг группы политиков из Франции навредил азербайджано-французским двусторонним отношениям, а также нанес серьезный урон репутации Франции в регионе и той роли, которую она могла бы сыграть в нормализации азербайджано-армянских отношений после окончания конфликта", - заявили в пресс-службе ведомства.

"Имена граждан Франции, незаконно посетивших территории Азербайджана, включены в список нежелательных лиц для въезда в нашу страну", - сообщили в МИД.