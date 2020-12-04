МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Франции

Посол Франции в Азербайджане Закари Гросс вызван в Министерство иностранных дел.

Посол Франции в Азербайджане Закари Гросс вызван в Министерство иностранных дел.

Как передает Report, на встрече МИД Азербайджана вручил послу ноту протеста в связи с резолюцией "О защите армянского народа и христианских общин Европы и Востока", принятой 3 декабря Национальной ассамблеей Франции.

Послу Франции выразили категорический протест в связи с документом, противоречащим Уставу ООН, Хельсинкскому заключительному акту, резолюциям Совбеза ООН №822, 853, 874, 884 от 1993-го года.

Посол Франции отметил, что доведет до сведения Парижа позицию МИД Азербайджана.