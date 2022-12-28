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Азербайджан вручил ноту Франции

Азербайджан вручил ноту Франции Посол Франции в Азербайджане Анн Буайон вызвана в министерство иностранных дел Азербайджана, где ей была вручена нота, адресованная министерству Европы и иностранных дел Франции
Внешняя политика
28 декабря 2022 г. 17:31
Азербайджан вручил ноту Франции

Посол Франции в Азербайджане Анн Буайон вызвана в министерство иностранных дел Азербайджана, где ей была вручена нота, адресованная министерству Европы и иностранных дел Франции.

Как передает Report, об этом сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе встречи выражена глубокая обеспокоенность продолжением кампании, основанной на клевете и предубеждении в отношении Азербайджана, со стороны различных политических сил Франции на фоне отсутствия необходимой ответной реакции со стороны правительства Франции, а отраженные в известном письме утверждения были решительно отвергнуты.

В этом контексте была отмечена неприемлемость выдвижения необоснованных обвинений в отношении Азербайджана, призывов к действиям в духе посягательства на суверенитет и территориальную целостность нашей страны в письме, адресованном несколько дней назад президенту Франции от имени руководителей политических сил, представленных во французском парламенте.

Было подчеркнуто, что вышеупомянутое письмо является продолжением целенаправленно и систематически осуществляемой серии антиазербайджанских шагов и заявлений, в том числе принятия резолюций обеими палатами французского парламента, полных необоснованных обвинений в адрес Азербайджана.

Азербайджанская сторона довела до внимания необходимость принятия соответствующих мер для немедленного прекращения кампании, проводимой правительством Франции в отношении Азербайджана.

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Версия на английском языке French ambassador summoned to Azerbaijan's Foreign Ministry
Версия на азербайджанском языке Səfir XİN-ə çağırılıb, Azərbaycan Fransaya nota verib

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