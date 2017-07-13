Азербайджан возлагает большие надежды на усилия Франции по справедливому урегулированию нагорно-карабахского конфликта

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Французской Республики.

Мы придаем особое значение азербайджано-французским отношениям, обладающим богатыми традициями. С удовлетворением хотел бы отметить, что за 25-летнюю историю установления дипломатических связей между нашими странами наши двусторонние отношения приобрели новое содержание, прошли путь динамичного развития.

Сегодня наши политические, экономические, культурные связи успешно развиваются и расширяются. Верю, что мы приложим совместные усилия для более эффективного использования существующего потенциала взаимовыгодного сотрудничества в двустороннем и многостороннем порядке.

Мы также возлагаем большие надежды на Францию, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, и лично Ваши, господин президент, усилия по мирному и справедливому урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана в соответствии с нормами международного права для прекращения оккупации Арменией азербайджанских земель, возвращения более миллиона наших соотечественников, оказавшихся в результате оккупации в положении беженцев и вынужденных переселенцев, к родным очагам.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Франции – спокойствия и процветания".