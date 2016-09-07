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    UNIDO: Азербайджан является лидером по уровню дохода среди стран Южного Кавказа

    Опубликован доклад Организации Объединенных Наций по промышленному развитию за 2016 год

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан входит в число стран с уровнем дохода выше среднего (в пределах 12 475 - 4 126 долларов США).

    Как сообщает Report, об этом говорится в докладе Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO) за 2016 год.

    Из соседних Азербайджану стран - Турция и Иран также вошли в категорию стран с доходом выше среднего, Россия - в категорию стран с высоким доходом, Армения и Грузия  - в категорию стран с уровнем дохода ниже среднего (4 125 - 1 046 долларов США).

    Кроме того, Азербайджан вошел в категорию стран с развивающейся промышленностью.

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