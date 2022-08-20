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Азербайджан вошел в число крупнейших экспортеров Грузии

Азербайджан вошел в число крупнейших экспортеров Грузии Азербайджан вошел в число крупнейших экспортеров Грузии.
Внешняя политика
20 августа 2022 г. 08:35
Азербайджан вошел в число крупнейших экспортеров Грузии

Азербайджан вошел в число крупнейших экспортеров Грузии.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает Национальная статистическая служба Грузии.

Согласно информации, в общем объеме экспорта Грузии в январе-июле 2022 года доля десяти крупнейших стран-экспортеров составила 79,6%. В первую тройку экспортеров вошли: Китай (475,6 млн долларов США), Азербайджан (351,5 млн долларов США) и Россия (339,1 млн долларов США).

В указанном периоде внешнеторговый оборот составил 10 188,1 млн долларов США, что на 35,3% больше, чем за соответствующий период предыдущего года.

По предварительным данным, доля экспорта составила 3 100,7 млн долларов США (на 36,4% больше), а доля импорта - 7 087,4 млн долларов США. (на 34,8% больше). Показатель отрицательного сальдо торгового баланса Грузии в январе-июле 2022 года составил 3 млрд 986,7 млн долларов (39,1% внешнеторгового оборота).

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