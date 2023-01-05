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Азербайджан вновь обратился в Международный суд c иском против Армении

Азербайджан вновь обратился в Международный суд c иском против Армении Азербайджан, в связи целенаправленным нарушением прав азербайджанцев с армянской стороны, отправил в Международный суд справедливости второй отчет «О ликвидации всех форм расовой дискриминации».
Внешняя политика
5 января 2023 г. 21:08
Азербайджан вновь обратился в Международный суд c иском против Армении

Азербайджан обратился в Международный суд с повторным иском против Армении в связи с целенаправленным нарушением последней прав азербайджанцев.

Об этом Report сообщает со ссылкой на МИД Азербайджана.

Азербайджан в ответ на целенаправленное нарушение Арменией прав азербайджанцев подала второй иск в Международный суд с целью принятия срочных мер в рамках Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD), указано в исковом заявлении.

"Есть неоспоримые доказательства того, что, начиная с 2021 года, армянская сторона планомерно реализовала план по минированию азербайджанских земель. Подобные деяния нацелены на то, чтобы вынужденные азербайджанские переселенцы, будучи изгнанными с родных земель в результате армянской оккупации, не могли вернуться к родным очагам", - говорится в документе.

Так, вопреки положениям трехстороннего соглашения, с августа 2022 года армянской стороной на азербайджанской территории были заложены свыше 2700 мин, произведенных в 2021 году.

В отчете особо подчеркивается тот аспект, что мины и оружие, поставляемые в сепаратистский режим, имеют доступ через Лачынскую дорогу, которая предназначена для гуманитарных целях.

"Минирование азербайджанских территорий создает угрозу не только для гражданских лиц, но и является провокацией, нацеленной на срыв трехстороннего соглашения.

Три недели назад в Кельбаджарском районе на армянских минах подорвались 7 азербайджанцев, в том числе и 4 рабочих, задействованных в восстановительных работах", - подчеркивается в документе.

Далее отмечается, что Азербайджан примет все усилия для привлечения ответственности Армении за нарушения ею международных норм права.

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Версия на английском языке Azerbaijan submits second request against Armenia to International Court of Justice
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə Ermənistanla bağlı ikinci müraciətini təqdim edib

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