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USAID: Азербайджан вносит свой вклад в борьбу с глобальной проблемой торговли людьми

USAID: Азербайджан вносит свой вклад в борьбу с глобальной проблемой торговли людьми Реализация 4-го Национального плана действий по борьбе с торговлей людьми на 2020-2024 годы показывает вклад и решимость Азербайджана в борьбе с этой проблемой.
Внешняя политика
4 октября 2022 г. 10:08
USAID: Азербайджан вносит свой вклад в борьбу с глобальной проблемой торговли людьми

Реализация 4-го Национального плана действий по борьбе с торговлей людьми на 2020-2024 годы показывает вклад и решимость Азербайджана в борьбе с этой проблемой.

Как передает Report, об этом директор Миссии Агентства США по международному развитию (USAID) в Азербайджане Майкл Нербасс заявил на конференции, посвященной борьбе с торговлей людьми.

"Поздравляю Азербайджан за достижения в борьбе с торговлей людьми ", - сказал он, добавив, что частные компании также играют важную роль, и сотрудничают с правительством Азербайджана и USAID в борьбе с данной проблемой.

США считают, что торговля людьми является международным и глобальным вызовом, именно поэтому, USAID готовы сотрудничать и поддерживать другие страны в этом вопросе, добавил Нербасс.

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Версия на английском языке USAID: Azerbaijan contributes to fight against global problem of human trafficking
Версия на азербайджанском языке USAID: “Azərbaycan qlobal insan alveri problemi ilə mübarizəyə töhfəsini verir”

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