USAID: Азербайджан вносит свой вклад в борьбу с глобальной проблемой торговли людьми

Реализация 4-го Национального плана действий по борьбе с торговлей людьми на 2020-2024 годы показывает вклад и решимость Азербайджана в борьбе с этой проблемой.

Реализация 4-го Национального плана действий по борьбе с торговлей людьми на 2020-2024 годы показывает вклад и решимость Азербайджана в борьбе с этой проблемой.

Как передает Report, об этом директор Миссии Агентства США по международному развитию (USAID) в Азербайджане Майкл Нербасс заявил на конференции, посвященной борьбе с торговлей людьми.

"Поздравляю Азербайджан за достижения в борьбе с торговлей людьми ", - сказал он, добавив, что частные компании также играют важную роль, и сотрудничают с правительством Азербайджана и USAID в борьбе с данной проблемой.

США считают, что торговля людьми является международным и глобальным вызовом, именно поэтому, USAID готовы сотрудничать и поддерживать другие страны в этом вопросе, добавил Нербасс.