​Ветеран: Азербайджан внес весомый вклад в дело победы над фашизмом

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджан во время Великой Отечественной войны (ВОВ) сформировал четыре национальные дивизии, которые смогли дойти до самого Берлина.

Как сообщает Report, об этом заявил ветеран ВОВ, генерал-полковник Тофиг Агагусейнов в четверг на пресс-конференции, посвященной 70-летию победы над фашизмом. "70-летие Победы важная для Азербайджана дата. К сожалению, ветеранов Великой Отечественной войны и Второй Мировой войны остается все меньше и меньше", - заявил Т.Агагусейнов

По его словам, сегодня в мире распространяется информация о том, что якобы основной вклад в победу над фашизмом внесли западные страны, а советский народ без помощи Запада не смог бы продержаться.

"Никакая материальная помощь не сравнится с людскими потерями СССР во время войны. В этой войне основную победу одержал именно советский народ. Более того, Азербайджан внес весомый вклад в дело победы: в то время азербайджанцами было сформировано четыре национальные дивизии, которые смогли дойти и участвовать в боях за Берлин, около 700 тыс. человек отправилось на фронт, из них вернулась только половина", - заявил он.

В свою очередь председатель Республиканского Совета ветеранов Азербайджана, генерал-майор Дадаш Рзаев подчеркнул, что на сегодня в республике осталось только 1 342 ветерана ВОВ.

Он напомнил, что в начале 90-х годов именно Гейдар Алиев вернул права ветеранам, подписав соответствующий указ 28 июня 1994 года.

"Нынешний президент Ильхам Алиев постоянно проявляет заботу о ветеранах, занимаясь непосредственно вопросом их социального обеспечения. Ни один азербайджанский ветеран сегодня не остался без собственной квартиры. Около 800 автомобилей было подарено азербайджанским ветеранам", - сказал председатель совета.

По его словам, возглавляемая им структура систематически посещает ветеранов ВОВ, проживающих в районах, совместно отмечаются дни рождения.

В свою очередь ветеран ВОВ, пережившая блокаду Ленинграда во время войны, Ирина Гадымова заявила, что сегодня в Азербайджане проживает всего 9 блокадниц.

"Блокада Ленинграда – это яркая страница летописи борьбы советского народа с фашизмом. Мы благодарны Азербайджану за то, что сегодня он стал для нас второй родиной", - подчеркнула И.Гадымова.