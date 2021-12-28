Азербайджан вошел в пятерку самых счастливых стран мира

Азербайджан оказался в пятерке стран мира с самым высоким "индексом счастья" – разницей между довольными и недовольными жизнью

Азербайджан оказался в пятерке стран мира с самым высоким "индексом счастья" – разницей между довольными и недовольными жизнью.

Как передает Report, об этом говорится в данных глобального опроса международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International.

"Согласно индексу счастья GIA, пятью самыми счастливыми странами являются: Колумбия ( +79), Казахстан (+76), Албания (+74), Малайзия (+73), Азербайджан (+70). В первую пятерку недовольных входят Гана (только +2), Афганистан (+9), Гонконг (+11), Ирак (17) и Россия (+18)",- отмечается в исследовании.

Также приводится статистика стран с наилучшими и наихудшими показателями в категории "Индекс надежды" (Hope Index), где в пятерку лучших стран- оптимистов входят: Индонезия (+72), Албания (+65), Азербайджан (+53), Нигерия (+51), Мексика и Вьетнам (оба с чистым баллом +47). В пятерку пессимистов входят Турция (-34), Болгария (-34), Афганистан (-32), Польша (-30) и Чехия (-25).

Экономический оптимизм относительно ожиданий в 2022 году явно преобладает над пессимизмом в таких странах как Нигерия (61% оптимистов), Индонезия (58%), Вьетнам (55%) и Азербайджан (52%), Албания и Индия (в обеих по 49%) .

Ожидания экономических трудностей наиболее распространены в Турции (72% ожидают трудностей), Боснии и Герцеговине (72%), Болгарии (64%), Польше (64%), Румынии (61%), Афганистане (60%) и Германии. (59%).