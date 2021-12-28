О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан вошел в пятерку самых счастливых стран мира

Азербайджан вошел в пятерку самых счастливых стран мира Азербайджан оказался в пятерке стран мира с самым высоким "индексом счастья" – разницей между довольными и недовольными жизнью
Внешняя политика
28 декабря 2021 г. 15:35
Азербайджан вошел в пятерку самых счастливых стран мира

Азербайджан оказался в пятерке стран мира с самым высоким "индексом счастья" – разницей между довольными и недовольными жизнью.

Как передает Report, об этом говорится в данных глобального опроса международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International.

"Согласно индексу счастья GIA, пятью самыми счастливыми странами являются: Колумбия ( +79), Казахстан (+76), Албания (+74), Малайзия (+73), Азербайджан (+70). В первую пятерку недовольных входят Гана (только +2), Афганистан (+9), Гонконг (+11), Ирак (17) и Россия (+18)",- отмечается в исследовании.

Также приводится статистика стран с наилучшими и наихудшими показателями в категории "Индекс надежды" (Hope Index), где в пятерку лучших стран- оптимистов входят: Индонезия (+72), Албания (+65), Азербайджан (+53), Нигерия (+51), Мексика и Вьетнам (оба с чистым баллом +47). В пятерку пессимистов входят Турция (-34), Болгария (-34), Афганистан (-32), Польша (-30) и Чехия (-25).

Экономический оптимизм относительно ожиданий в 2022 году явно преобладает над пессимизмом в таких странах как Нигерия (61% оптимистов), Индонезия (58%), Вьетнам (55%) и Азербайджан (52%), Албания и Индия (в обеих по 49%) .

Ожидания экономических трудностей наиболее распространены в Турции (72% ожидают трудностей), Боснии и Герцеговине (72%), Болгарии (64%), Польше (64%), Румынии (61%), Афганистане (60%) и Германии. (59%).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan among happiest countries, according to int'l ranking

Экслюзивные новости

Депутатские полномочия Эльданиза Салимова прекращены
Депутатские полномочия Эльданиза Салимова прекращены
27 декабря 2021 г. 18:39
Эльмар Мирсалаев: В следующем году мы намерены увеличить долю страхования в ВВП
Эльмар Мирсалаев: В следующем году мы намерены увеличить долю страхования в ВВП
27 декабря 2021 г. 17:36
Представитель Зеленского: Валери Пекресс грубо вмешалась во внутренние дела Азербайджана
Представитель Зеленского: Валери Пекресс грубо вмешалась во внутренние дела Азербайджана
24 декабря 2021 г. 18:24
Turkish Petroleum: Ищем новые возможности для проектов с Азербайджаном
Turkish Petroleum: Ищем новые возможности для проектов с Азербайджаном
24 декабря 2021 г. 17:25
Строительство газопровода Игдыр-Садарак может начаться в следующем году
Строительство газопровода Игдыр-Садарак может начаться в следующем году
24 декабря 2021 г. 16:12
Место проведения матча Карабах - Марсель может измениться
Место проведения матча "Карабах" - "Марсель" может измениться
24 декабря 2021 г. 14:29
ОБСЕ готова продолжать содействие обеспечению устойчивого мира на Южном Кавказе
ОБСЕ готова продолжать содействие обеспечению устойчивого мира на Южном Кавказе
24 декабря 2021 г. 11:24
Швыдкой: Юбилей президента Ильхама Алиева отмечен убедительными успехами Азербайджана
Швыдкой: Юбилей президента Ильхама Алиева отмечен убедительными успехами Азербайджана
24 декабря 2021 г. 10:25
Предлагается создать Прикаспийский совет по ESG-трансформации
Предлагается создать Прикаспийский совет по ESG-трансформации
23 декабря 2021 г. 16:32
ОАО Азерэнержи проектирует новую подстанцию в Джебраиле
ОАО "Азерэнержи" проектирует новую подстанцию в Джебраиле
23 декабря 2021 г. 13:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi