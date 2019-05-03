Президент Азербайджана: "Азербайджан проводит политику, основанную на взаимопонимании и сотрудничестве"

"Азербайджан как внутри страны, так и за рубежом проводит политику, основанную на взаимопонимании и сотрудничестве."

Как передаёт Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиева в Баку во время выступления на церемонии открытия V Всемирного форума по межкультурному диалогу под девизом "Построение диалога для борьбы против дискриминации, неравенства и насильственных конфликтов".

"В прошлом году мы отметили 10-летие "Бакинского процесса". Это тоже инициатива, которой мы гордимся. Помню, в 2008 году, как только была выдвинута данная инициатива, она сразу же привлекла международное внимание. Именно Азербайджан впервые собрал вместе министров культуры государств-членов Совета Европы и Организации исламского сотрудничества. В Баку собрались и обсудили перспективы сотрудничества представители более 100 государств. В 2009 году мы организовали еще одно мероприятие с участием министров в том же составе. Эта инициатива получила название "Бакинский процесс", и сегодня этот процесс является важным средством для диалога между Европой и мусульманским миром.

Азербайджан, как одна из редких стран-членов одновременно и Организации исламского сотрудничества, и европейских институтов, играет естественную и, уверен, позитивную роль в создании возможностей для налаживания контактов и диалога. Мы нуждаемся в диалоге. Диалог необходим в межкультурных и межрелигиозных отношениях, политической повестке дня, вопросах экономического сотрудничества и безопасности. Даже в названии Форума присутствует слово "диалог". То есть, мы представляем миру именно это, и данная инициатива пользуется широкой международной поддержкой.

Сегодня "Бакинский процесс" поддерживается ООН и другими международными организациями. Уверен, что у "Бакинского процесса" большое будущее.

Такие форумы привлекают внимание к теме межкультурного диалога, выдвигают новые идеи и подходы. Для тех, кто принимает важные решения в различных странах и международных организациях, это - хорошая и позитивная платформа для принятия правильных решений. С этой точки зрения Азербайджан как внутри страны, так и за рубежом проводит политику, основанную на взаимопонимании и сотрудничестве. Мы налаживаем мосты. Мы расположены между Европой и Азией. Конечно, наша география повлияла на нашу историю, она влияет и на наше сегодняшнее развитие.

Сегодня Азербайджан, являющийся относительно молодым независимым государством, играет важную роль в налаживании мостов между Европой и Азией. Политических, экономических, культурных мостов, а также мостов, и в практическом отношении создающих транспортное сообщение," - заявил, в частности, глава государства.