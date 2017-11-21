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    Азербайджан - важный партнер ЕС в вопросах энергетики

    Вопрос энергоэффективности будет ключевым на предстоящем саммите Восточного партнерства

    Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан - важный партнер Европейского союза (ЕС) в вопросах энергетики. 

    Об этом Report заявил высокопоставленный чиновник в ЕС, комментируя предстоящий саммит Восточного партнерства, который пройдет 24 ноября в Брюсселе. 

    По его словам, вопрос энергоэффективности является ключевым на предстоящем саммите и возможно будет включен в текст итогового документа.

    Высокопоставленный чиновник отметил, что у ЕС есть амбициозные планы на будущее в этой сфере.

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