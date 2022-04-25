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Азербайджан в рамках председательства в ДН успешно преодолел все вызовы пандемии

Азербайджан в рамках председательства в ДН успешно преодолел все вызовы пандемии Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения - это успех внешней политики страны.
Внешняя политика
25 апреля 2022 г. 15:23
Азербайджан в рамках председательства в ДН успешно преодолел все вызовы пандемии

Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения - это успех внешней политики страны.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Управления международной безопасности министерства иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев в ходе панельных обсуждений о роли молодежи, проведенных Молодежной сетью Движения неприсоединения и Азербайджанским государственным экономическим университетом (UNEC).

По его словам, председательство Азербайджана в организации пришлось на разгар пандемии коронавируса: "Однако мы успешно справились с этим вызовом, по инициативе Азербайджана были проведены специальные сессии по борьбе с COVID-19. Это успех Азербайджана не только в рамках Движения неприсоединения, но и в целом во внешней политике".

Я. Рафиев отметил важность создания Молодежной сети Движения неприсоединения, добавив, что идеи, предложенные ее участниками, не остаются без внимания, а в дальнейшем рассматриваются организацией.

Начальник управления отметил, что Азербайджан проводит сбалансированную внешнюю политику, в том числе и в рамках организации Движения неприсоединения, куда входят 120 стран мира.

Напомним, председательство Азербайджана в ДН должно было истечь в 2022 году, однако было продлено еще на год.

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Версия на азербайджанском языке Yalçın Rəfiyev: "Azərbaycan pandemiya ilə bağlı çağırışların öhdəsindən gəlib"
Версия на английском языке Azerbaijan overcame all challenges of pandemic within its NAM chairmanship

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