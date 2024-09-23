Азербайджан в период своего председательства выступал с инициативами по повышению эффективности деятельности ДН

В период своего председательства Азербайджан выступал с инициативами по повышению эффективности деятельности Движения неприсоединения (ДН).

В период своего председательства Азербайджан выступал с инициативами по повышению эффективности деятельности Движения неприсоединения (ДН).

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе выступления на министерском заседании ДН в рамках 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Отметим, что заседание было посвящено теме "Защита гражданского населения во время вооруженных конфликтов: солидарность с палестинским народом".

Было отмечено, что в период председательства Азербайджана в ДН с 2019 по 2023 годы страна прилагала усилия для повышения эффективности деятельности организации и укрепления солидарности, выдвигая конкретные инициативы.

Азербайджан, как активный член Тройки председателей ДН, продолжает оставаться приверженным усилению глобальной роли и влияния ДН. Также было отмечено, что Саммит высшего уровня, прошедший в Кампале в начале этого года, стал хорошей возможностью для оценки прогресса, достигнутого в рамках ДН, и продвижения целей, поставленных в итоговых документах организации.