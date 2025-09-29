Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Внешняя политика
    • 29 сентября, 2025
    • 02:17
    Азербайджан вновь подтвердил приверженность конструктивному диалогу и сотрудничеству с органами и механизмами ООН по правам человека.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Азербайджана, сделанном во время обсуждения 5-го пункта повестки дня Совета ООН по правам человека.

    "Мы придаем большое значение работе лиц, обладающих мандатом специальных процедур. Их деятельность должна строго осуществляться в рамках мандата, с полным уважением к международному праву, Уставу ООН, соответствующим резолюциям и Кодексу поведения. Важно конструктивное сотрудничество с государствами, и предоставляемая ими информация должна должным образом учитываться в духе взаимодействия", - отмечается в заявлении.

    Подчеркнуто, что Азербайджан считает реальный диалог с механизмами в области прав человека важным фактором для лучшего взаимопонимания и повышения эффективности системы:

    "Мы будем активно продолжать сотрудничество с механизмами ООН по правам человека как часть наших широких усилий по продвижению и защите прав человека".

    В заявлении также отмечается: "Оглядываясь на восемь десятилетий Организации Объединённых Наций, мы должны усилить усилия для обеспечения того, чтобы механизмы по правам человека были эффективными, прозрачными, свободными от политизации и двойных стандартов. Тем самым мы сможем укрепить нашу коллективную приверженность продвижению и защите прав человека во всем мире".

    Фото

    Азербайджан в ООН: Механизмы по правам человека должны быть свободны от двойных стандартов

    Внешняя политика
