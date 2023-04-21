Азербайджан в очередной раз уличил ложь и клевету Армении в ООН

Письмо постоянного представителя Азербайджана при Организации Объединенных Наций (ООН) Яшара Алиева, направленное генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу, опубликовано в качестве документа Генеральной Ассамблеи и Совета безопасности ООН.

Письмо постоянного представителя Азербайджана при Организации Объединенных Наций (ООН) Яшара Алиева, направленное генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу, опубликовано в качестве документа Генеральной Ассамблеи и Совета безопасности ООН.

Как передает американское бюро Report , в письме были затронуты вопросы предотвращения вооруженного конфликта, миростроительства и защиты мира, искоренения расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с этим нетерпимости, продвижения и защиты прав человека, предотвращения этнической чистки и преступлений против человечности, а также другие вопросы.

Посол отметил, что нелепые и ложные утверждения в письме постоянного представителя Армении при ООН от 10 марта 2023 года показывают, насколько ненависть, нетерпимость и ложь преобладают в этой стране, и такой подход представляет серьезную угрозу региональному миру, безопасности и стабильности.

Вместе с тем, в письме было подчеркнуто, что армянские официальные лица явно ошибочно истолковали обращение Общины Западного Азербайджана о безопасном возвращении азербайджанцев на историческую родину в Армении. На самом деле, в обращении говорится о правах сотен тысяч азербайджанцев, которые были изгнаны из Армении и которым отказывают в возвращении.

В письме Я.Алиев также рассказал о политике уничтожения исторических следов азербайджанцев и этнической чистки на территории Армении: "Физически уничтожены все следы азербайджанцев, их населенные пункты переименованы, преднамеренно взяты под прицел, подвергнуты вандализму историко-культурное наследие, мечети и кладбища Азербайджана. Демирбулагская мечеть в столице Армении Ереване была снесена бульдозерами в 1990 году, а Сардарская мечеть XVI века была снесена в несколько этапов в целях строительства жилья для армян".

В документе отмечается, что утверждения армянской стороны об уничтожении исторического, культурного и религиозного наследия армянских общин в Азербайджане полностью ложны. В качестве доказательства этого достаточно упомянуть армянскую церковь Святого Григория Просветителя, расположенную в столице Азербайджана городе Баку. Правительство Азербайджана включило церковь, построенную в 1860-х годах, в список недвижимых памятников истории и культуры государственного значения.

В письме сообщается, что расистская идеология, продвигаемая армянским правительством против азербайджанцев, сохраняется и по сей день. В стране воздвигаются памятники военным преступникам, ответственным за этнические чистки, действуют организации, пропагандирующие расовую ненависть к Азербайджану и азербайджанцам.

Посол Я.Алиев подчеркнул, что Армения, до сих пор продолжая держать под оккупацией приграничные села Азербайджана, предъявляет территориальные претензии.

"Населенные пункты в Азербайджане указываются под вымышленными топонимами, а суверенные территории моей страны, освобожденные от оккупации, упоминаются как "находящиеся в настоящее время под контролем Азербайджана" или "оккупированные". Как известно, именно Азербайджан осенью 2020 года после окончания 44-дневной войны предложил Армении нормализовать межгосударственные отношения на основе уважения и взаимного признания суверенитета и территориальной целостности друг друга в пределах международно признанных границ. Эта инициатива получила широкую поддержку со стороны международного сообщества.

Азербайджан по-прежнему полностью привержен целям создания мирного, безопасного, стабильного и процветающего региона, будет продолжать свои усилия по постконфликтному миростроительству, реинтеграции и развитию в регионе", - подчеркивается в документе.