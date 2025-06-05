Азербайджан в очередной раз избран членом Исполнительного совета ЮНВТО

5 июня в рамках 71-й сессии Региональной комиссии ЮНВТО по Европе (CEU), проходившей в городе Баку, Азербайджан вновь был избран в члены Исполнительного совета организации на 2025-2029 годы.

В рамках состоявшейся в Баку 71-й сессии Региональной комиссии по Европе (CEU) Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО) Азербайджан вновь был избран в члены Исполнительного совета организации на 2025-2029 годы.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что выборы проходили в условиях высокой конкуренции. За 5 мест, выделенных для Европейского региона в Исполнительном совете ЮНВТО, вместе с Азербайджаном боролись 9 стран-кандидатов. Азербайджан был избран в Совет, набрав большинство голосов стран-участниц в первом туре голосования.

Исполнительный совет ЮНВТО является основным руководящим органом организации, состоящим из 35 стран-членов. Совет отвечает за многие важные направления, включая избрание Генерального секретаря организации, реализацию стратегий и планов, обеспечение функциональности и исполнения решений.