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Азербайджан предоставит Украине необходимые запчасти для разминирования

Азербайджан предоставит Украине необходимые запчасти для разминирования Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Ялчином Рафиевым приняла участие в Конференции по восстановлению Украины в Риме.
Внешняя политика
11 июля 2025 г. 17:30
Азербайджан предоставит Украине необходимые запчасти для разминирования

Делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Ялчином Рафиевым приняла участие в Конференции по восстановлению Украины в Риме.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана, в нынешней, четвертой по счету конференции приняли участие представители 56 государств, 27 международных организаций и финансовых институтов, а также 120 компаний.

В своем выступлении Рафиев подчеркнул, что конфликт в Украине представляет серьезную угрозу миру и безопасности в регионе.

Он напомнил, что с первых дней конфликта Азербайджан поддерживает его урегулирование дипломатическим путем, на основе норм и принципов международного права, а также поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Замминистра выразил глубокое сожаление по поводу серьезных гуманитарных последствий продолжающегося кризиса, и подчеркнул, что Азербайджан одним из первых оказал Украине гуманитарную помощь.

Гумпомощь на сумму 42 миллиона долларов включает в себя медикаменты, продукты питания, электрооборудование и другие необходимые средства, а также помощь на восстановление, сказал он.

Было отмечено, что количество детей, пострадавших в ходе конфликта в Украине и воспользовавшихся реализуемой Азербайджаном программой медицинской и социально-психологической реабилитации, увеличилось вдвое с прошлогодней Конференции по восстановлению, и в общей сложности 330 детей приняли участие в названной программе.

Замминистра отметил, что Азербайджан, как страна, ведущая борьбу с минной угрозой на освобожденных от оккупации территориях, последовательно поддерживает укрепление солидарности с другими странами, пострадавшими от мин. В этом контексте Азербайджан оказывает Украине помощь в сфере разминирования и в ближайшее время передаст через Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) соответствующие запчасти и обеспечит обучение специалистов.

В рамках конференции Я.Рафиев встретился с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и заместителем министра иностранных дел Италии Эдмондо Чириелли. На встречах были обсуждены вопросы расширения двустороннего сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan yaxın zamanda Ukraynanı minatəmizləmə sahəsində müvafiq ehtiyat hissələri ilə təmin edəcək

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