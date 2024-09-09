Азербайджан в 2025 году примет 2-е заседание министров юстиции ОТГ

В Азербайджане в следующем 2025 году пройдет 2-е заседание министров юстиции стран Организации тюркских государств (ОТГ).

В Азербайджане в 2025 году пройдет 2-е заседание министров юстиции стран Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу организации, такое решение было принято по итогам первого заседания, которое состоялось сегодня в городе Астана (Казахстан).

В заседании принял участие министр юстиции Азербайджана Фарид Ахмедов.

Выступая на заседании, генсек организации Кубанычбек Омуралиев отметил, что первая встреча министров юстиции стран-участниц, являясь новой платформой, расширит и укрепит сотрудничество между странами ОТГ в области судебной системы.

В ходе встречи ее участники представили информацию о правовой системе своих стран, а также об уровне двустороннего сотрудничества со странами ОТГ, подчеркнули важность сотрудничества между министерствами юстиции в рамках организации.

Министры подписали Астанинскую декларацию 1-го заседания Совета министров юстиции стран СНГ.