О нас

Азербайджан в 2025 году примет 2-е заседание министров юстиции ОТГ

Азербайджан в 2025 году примет 2-е заседание министров юстиции ОТГ В Азербайджане в следующем 2025 году пройдет 2-е заседание министров юстиции стран Организации тюркских государств (ОТГ).
Внешняя политика
9 сентября 2024 г. 15:48
Азербайджан в 2025 году примет 2-е заседание министров юстиции ОТГ

В Азербайджане в 2025 году пройдет 2-е заседание министров юстиции стран Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу организации, такое решение было принято по итогам первого заседания, которое состоялось сегодня в городе Астана (Казахстан).

В заседании принял участие министр юстиции Азербайджана Фарид Ахмедов.

Выступая на заседании, генсек организации Кубанычбек Омуралиев отметил, что первая встреча министров юстиции стран-участниц, являясь новой платформой, расширит и укрепит сотрудничество между странами ОТГ в области судебной системы.

В ходе встречи ее участники представили информацию о правовой системе своих стран, а также об уровне двустороннего сотрудничества со странами ОТГ, подчеркнули важность сотрудничества между министерствами юстиции в рамках организации.

Министры подписали Астанинскую декларацию 1-го заседания Совета министров юстиции стран СНГ.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan to host 2nd meeting of OTS justice ministers in 2025
Версия на азербайджанском языке Bakıda TDT-nin ədliyyə nazirlərinin ikinci iclası keçiriləcək

Самое важное

Париж-2024: Азербайджанский параатлет завоевал золотую медаль
ФотоПариж-2024: Азербайджанский параатлет завоевал золотую медаль
7 сентября 2024 г. 13:25
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева прибыли в Милан
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева прибыли в Милан
5 сентября 2024 г. 22:49
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Италии
Мехрибан Алиева поделилась публикацией из Италии
5 сентября 2024 г. 22:06
В Риме состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджаном и Италией
ФотоВ Риме состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджаном и Италией
5 сентября 2024 г. 21:28
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
5 сентября 2024 г. 11:45
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Италию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Италию
4 сентября 2024 г. 21:22
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями Кяльбаджара
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями Кяльбаджара
2 сентября 2024 г. 22:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi