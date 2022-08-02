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Азербайджан, Узбекистан, Турция подтвердили твердую поддержку территориальной целостности стран

Азербайджан, Узбекистан, Турция подтвердили твердую поддержку территориальной целостности стран "Сегодняшняя встреча является логическим продолжением переговоров на высоком уровне и совершенно новым форматом сотрудничества трех стратегически близких государств-партнеров, что создает уникальную возможность для всестороннего обсуждения актуальных вопр
Внешняя политика
2 августа 2022 г. 14:09
Азербайджан, Узбекистан, Турция подтвердили твердую поддержку территориальной целостности стран

"Сегодняшняя встреча является логическим продолжением переговоров на высоком уровне и совершенно новым форматом сотрудничества трех стратегически близких государств-партнеров, что создает уникальную возможность для всестороннего обсуждения актуальных вопросов региональной и международной политики".

Как сообщает Report, об этом сказал исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов на брифинге после первой проведенной в формате диалога встречи Узбекистан-Азербайджан-Турция.

"Сегодня мы подтвердили нашу твердую и безоговорочную поддержку суверенитету, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ каждой страны, подчеркнув важность дальнейшего укрепления взаимодействия посредством развития транспортных связей и информационно-коммуникационной инфраструктуры. Мы выразили готовность продолжить координацию усилий в рамках международных организаций, членами которых являются Узбекистан, Азербайджан и Турция", - подчеркнул и.о. главы МИД.

В то же время В.Норов отметил, что стороны обсудили подготовку к первой встрече на высшем уровне Организации тюркских государств, которая пройдет в Узбекистане в ноябре этого года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan, Özbəkistan və Türkiyə bütün ölkələrin ərazi bütövlüyünə qəti dəstəyini bir daha təsdiqləyib

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