О нас

Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан заинтересованы в расширении стратегического сотрудничества

Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан заинтересованы в расширении стратегического сотрудничества Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан договорились продолжить проработку совместных проектов
Внешняя политика
5 августа 2025 г. 17:05
Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан заинтересованы в расширении стратегического сотрудничества

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнули особое место Азербайджана в семье стран Центральной Азии и в Консультативном совете глав государств.

Как сообщили Report в Кабмине Азербайджана, с таким заявлением политики выступили на трехсторонней встрече с премьер-министром Али Асадовым в Авазе.

Бердымухамедов и Мирзиёев отметили значительный вклад президента Ильхама Алиева в развитие регионального сотрудничества и подчеркнули, что Азербайджан вместе со странами региона имеет огромное значение для Евразии и всего мира.

Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что формат сотрудничества стран Центральной Азии и Азербайджана уже фактически существует, это сотрудничество стало требованием времени, и его необходимо превратить в постоянную практику.

Он подчеркнул, что президент Ильхам Алиев считает важным сотрудничество в формате Азербайджан-Туркменистан-Узбекистан, и оценил эту встречу как закладку основы такого нового формата.

На встрече обсуждались вопросы развития гуманитарных и культурных связей, а также повестка экономического сотрудничества.

Стороны выразили взаимный интерес к дальнейшему расширению стратегического сотрудничества в наиболее актуальных направлениях, таких как транспорт, логистика и энергетический сектор.

Бердымухамедов сообщил, что во время его визита в Азербайджан с президентом Ильхамом Алиевым была достигнута договоренность о строительстве мечети в Физулинском районе, а также о побратимстве городов Физули и Аркадаг.

16:40

Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан договорились продолжить взаимодействие для разработки перспективных проектов.

Как передает Report ссылаясь на пресс-службу президента Узбекистана, об этом стало известно в ходе встречи между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и премьер-министром Азербайджана Али Асадовым в Авазе.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы расширения взаимовыгодного регионального сотрудничества и продвижения совместных проектов. Особое внимание было уделено возможностям кооперации в таких сферах, как энергетика, транспорт и логистика, промышленность и сельское хозяйство.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Turkmenistan and Uzbekistan hold trilateral meeting in Avaza
Версия на азербайджанском языке ФотоAvazada Azərbaycan, Türkmənistan və Özbəkistan üçtərəfli görüşü olub

Самое важное

В Азербайджане с начала года уволен 41 директор детского сада
В Азербайджане с начала года уволен 41 директор детского сада
30 июля 2025 г. 16:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi