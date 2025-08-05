Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан заинтересованы в расширении стратегического сотрудничества

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнули особое место Азербайджана в семье стран Центральной Азии и в Консультативном совете глав государств.
Как сообщили Report в Кабмине Азербайджана, с таким заявлением политики выступили на трехсторонней встрече с премьер-министром Али Асадовым в Авазе.
Бердымухамедов и Мирзиёев отметили значительный вклад президента Ильхама Алиева в развитие регионального сотрудничества и подчеркнули, что Азербайджан вместе со странами региона имеет огромное значение для Евразии и всего мира.
Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что формат сотрудничества стран Центральной Азии и Азербайджана уже фактически существует, это сотрудничество стало требованием времени, и его необходимо превратить в постоянную практику.
Он подчеркнул, что президент Ильхам Алиев считает важным сотрудничество в формате Азербайджан-Туркменистан-Узбекистан, и оценил эту встречу как закладку основы такого нового формата.
На встрече обсуждались вопросы развития гуманитарных и культурных связей, а также повестка экономического сотрудничества.
Стороны выразили взаимный интерес к дальнейшему расширению стратегического сотрудничества в наиболее актуальных направлениях, таких как транспорт, логистика и энергетический сектор.
Бердымухамедов сообщил, что во время его визита в Азербайджан с президентом Ильхамом Алиевым была достигнута договоренность о строительстве мечети в Физулинском районе, а также о побратимстве городов Физули и Аркадаг.
Азербайджан, Узбекистан и Туркменистан договорились продолжить взаимодействие для разработки перспективных проектов.
Как передает Report ссылаясь на пресс-службу президента Узбекистана, об этом стало известно в ходе встречи между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и премьер-министром Азербайджана Али Асадовым в Авазе.
В ходе беседы стороны обсудили вопросы расширения взаимовыгодного регионального сотрудничества и продвижения совместных проектов. Особое внимание было уделено возможностям кооперации в таких сферах, как энергетика, транспорт и логистика, промышленность и сельское хозяйство.