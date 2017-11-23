Азербайджан увеличит численность миротворческого контингента в Афганистане

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанские военнослужащие совместно с контингентом НАТО служат в Афганистане с целью обеспечения мира и безопасности в этой стране. Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

"94 азербайджанских военнослужащих служат плечом к плечу с военнослужащими НАТО для того, чтобы обеспечить мир и безопасность в Афганистане", - сказал глава азербайджанского государства.

Ильхам Алиев отметил, что сотрудничество Азербайджана и НАТО насчитывает уже не первый год, страна участвовала во многих миротворческих операциях НАТО, а сейчас Азербайджан вносит свой вклад в миссию "Решительная поддержка".

Азербайджан также предоставляет мультимодальный транзит и дает добро на пролет через свое воздушное пространство для сил коалиции, подчеркнул глава государства.

"Азербайджан также вносит свой вклад в целевой фонд для афганских вооруженных сил, и, как уже говорил генеральный секретарь, мы увеличим численность нашего контингента в Афганистане для того, чтобы вносить еще больший вклад для обеспечения мира, безопасности и стабильности в Афганистане", - заявил Ильхам Алиев.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг поблагодарил президента за решение увеличить число миротворцев в рамках миссии "Решительная поддержка" в Афганистане.

Президент Ильхам Алиев также напомнил, что с 2004 года Азербайджан присоединился к индивидуальному плану партнерства и завершил 4 цикла, пятый же цикл реализуется в настоящее время.