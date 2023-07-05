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Президент: Азербайджан установил отдельную национальную Цель устойчивого развития по гуманитарному разминированию

Президент: Азербайджан установил отдельную национальную Цель устойчивого развития по гуманитарному разминированию Наземные мины замедляют процесс восстановления и возвращения бывших внутренне перемещенных лиц на освобожденные территории. Учитывая это, Азербайджан установил отдельную национальную Цель устойчивого развития по гуманитарному разминированию.
Внешняя политика
5 июля 2023 г. 10:51
Президент: Азербайджан установил отдельную национальную Цель устойчивого развития по гуманитарному разминированию

Наземные мины замедляют процесс восстановления и возвращения бывших внутренне перемещенных лиц на освобожденные территории. Учитывая это, Азербайджан установил отдельную национальную Цель устойчивого развития по гуманитарному разминированию.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на проводимой в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.

Глава государства также отметил, что Азербайджан поддерживает усилия по гуманитарному разминированию в глобальном масштабе, и выдвинул предложение о запуске 18-й Цели устойчивого развития по разминированию.

Президент Азербайджана выразил уверенность, что государства-члены Движения неприсоединения поддержат его предложение о формировании Группы стран-единомышленников, пострадавших от мин, чтобы их голос был услышан на глобальном уровне.

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Версия на английском языке Azerbaijan has set a particular national Sustainable Development Goal on humanitarian demining, says President Aliyev
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Azərbaycan minatəmizləmə üzrə xüsusi milli Dayanıqlı İnkişaf Məqsədi müəyyənləşdirib"

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