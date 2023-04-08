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Азербайджанские ученые установили магнитометрическую станцию ​​в зоне землетрясения в Турции

Азербайджанские ученые установили магнитометрическую станцию ​​в зоне землетрясения в Турции Азербайджанские ученые установили магнитометрическую опорную станцию ​​​​в зоне землетрясения в Турции.
Внешняя политика
8 апреля 2023 г. 22:53
Азербайджанские ученые установили магнитометрическую станцию ​​в зоне землетрясения в Турции

Азербайджанские ученые установили магнитометрическую опорную станцию ​​​​в зоне землетрясения в Турции.

Как сообщает Report, сотрудники Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), находящиеся с визитом в Турции, приступили к исследованиям в районе землетрясения.

Группа специалистов во главе с генеральным директором Центра, членом-корреспондентом НАНА, профессором Гурбаном Етирмишли приступила к исследованиям на месте первого землетрясения, произошедшего 6 февраля, в районе Пазарджик Газиантепа, в селах Балкар (сдвиг пород составил четыре метра) и Гёльчубашы (проверка наклонившихся зданий) Адыямана и Кахраманмараше.

В последнем н.п. сотрудники центра установили одну магнитометрическую опорную станцию.

Кроме того, в Пазарджике были выбраны участки для проведения профильных магнитометрических, гравиметрических и инженерно-сейсмических исследований в связи со строительством новых зданий.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Türkiyənin zəlzələ bölgəsində maqnitometrik istinad stansiyası quraşdırıb

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