В этом году Азербайджан установил дипломатические связи с еще тремя странами

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Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В 2018 году построены дипломатические связи между Азербайджаном и Самоа, Палау и Сан-Томе и Принсипи.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете министерства иностранных дел Азербайджана по итогам 2018 года.

Отмечается, что в 2018 году в Азербайджане были открыты дипломатические представительства Венесуэлы и Чили, а также приступило к деятельности почетное консульство Сан Марино.

В то же время, почетные консульства Азербайджана были открыты в австрийских городах Санкт-Пёльтен и Клагенфурт-ам-Вёртерзе, а в украинском городе Полтава приступило к деятельности новое почетное консульство Азербайджана.