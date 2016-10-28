Азербайджан укрепляет связи с Атырауской областью Казахстана

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанская делегация посетила Атыраускую область Казахстана с целью укрепления сотрудничества и увеличения объемов товарооборота.

Как сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, делегацию возглавлял посол Азербайджана в Казахстане Рашад Мамедов. В состав делегации также вошли генеральный консул Азербайджана в Актау Эльхан Зейналов, вице-президент Ассоциации бизнес-инвестиций Азербайджана Гюндуз Маммедли, представитель логистического центра в городе Актау Алекбер Мурадов и др.

Во время встречи с акимом Атырауской области Нурлан Ногаевым, посол Рашад Мамедов отметил, что по поручению руководства Азербайджана делегация посещает регионы Казахстана для развития торгово-экономических связей между отдельными субъектами и регионами двух стран.

Было отмечено, что по итогам 8 месяцев текущего года, товарооборот между Атырауской областью и Азербайджаном составил 9,4 млн долларов.

Р. Маммадов заявил, что азербайджанская сторона заинтересована в увеличении экспорта азербайджанской плодоовощной продукции на казахстанский рынок, в том числе, и в Атыраускую область.