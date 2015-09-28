Азербайджан удостоен награды Юг-Юг

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ В Нью-Йорке состоялась церемония вручения награды Юг-Юг. Как сообщает Report, в этом году одним из ее победителей стал Азербайджан.

Награда Юг-Юг присуждается странам, достигшим успехов в реализации Целей развития тысячелетия, в частности в сфере сельскохозяйственной и продовольственной безопасности.

На церемонию награждения собрались более 800 гостей, в том числе главы государств и правительств, представители учреждений системы ООН, звезды кино и шоу-индустрии, а также известные бизнесмены, филантропы и представители гражданского сообщества.

Награду Юг-Юг, которой был удостоен президент Азербайджана Ильхам Алиев, принял министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров.