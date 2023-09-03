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Азербайджан участвует на выставке в Пекине с единым стендом страны

Азербайджан участвует на выставке в Пекине с единым стендом страны "Азербайджан участвует в выставке, проходящей в Пекине, с единым стендом страны".
Внешняя политика
3 сентября 2023 г. 12:49
Азербайджан участвует на выставке в Пекине с единым стендом страны

"Азербайджан участвует в выставке, проходящей в Пекине, с единым стендом страны".

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в социальной сети Х написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"На Китайской международной ярмарке торговли услугами (China International Fair for Trade in Services-CIFTIS) мы посетили наш единый стенд страны "Инвестируйте в Азербайджан". Благоприятная экономическая среда, возможности, созданные для инвестиций на наших территориях, освобожденных от оккупации, и реализованные проекты с интересом были встречены участниками выставки", - отметил министр.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Pekində keçirilən sərgidə vahid ölkə stendi ilə iştirak edir

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