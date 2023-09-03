Азербайджан участвует на выставке в Пекине с единым стендом страны

"Азербайджан участвует в выставке, проходящей в Пекине, с единым стендом страны".

"Азербайджан участвует в выставке, проходящей в Пекине, с единым стендом страны".

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в социальной сети Х написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"На Китайской международной ярмарке торговли услугами (China International Fair for Trade in Services-CIFTIS) мы посетили наш единый стенд страны "Инвестируйте в Азербайджан". Благоприятная экономическая среда, возможности, созданные для инвестиций на наших территориях, освобожденных от оккупации, и реализованные проекты с интересом были встречены участниками выставки", - отметил министр.