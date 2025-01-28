Азербайджан, Турция и Узбекистан завтра согласуют дорожную карту на предстоящий период

Азербайджан, Турция и Узбекистан согласуют завтра дорожную карту совместного Плана действий на предстоящий период.

Азербайджан, Турция и Узбекистан согласуют завтра дорожную карту совместного Плана действий на предстоящий период.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, документ будет подписан по итогам встречи глав МИД трех стран, которая пройдет в Анкаре завтра, 29 января.

По информации агентства, стороны подпишут Анкарскую декларацию и примут совместный План действий на предстоящий период.

Также будет согласована дорожная карта по реализации данного Плана действий.

Повестка встречи включает вопросы внешней политики и регионального сотрудничества, расширение сотрудничества в сфере торговли, экономики и инвестиций, развитие региональных транспортных сетей и укрепление сотрудничества в секторах транспорта и связи.

Отметим, Азербайджан на переговорах представит министр иностранных дел Джейхун Байрамов, Узбекистан и Турцию – главы МИД Бахтиёр Саидов и Хакан Фидан.

Ранее в МИД Узбекистана сообщили Report, что повестка трехсторонней встречи охватывает практически все аспекты сотрудничества.

"Рассматриваем данную платформу в качестве очень важной площадки для реализации большого неиспользованного потенциала между нашими странами", - сказал представитель ведомства Ахрор Бурханов.