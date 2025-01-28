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Азербайджан, Турция и Узбекистан завтра согласуют дорожную карту на предстоящий период

Азербайджан, Турция и Узбекистан завтра согласуют дорожную карту на предстоящий период Азербайджан, Турция и Узбекистан согласуют завтра дорожную карту совместного Плана действий на предстоящий период.
Внешняя политика
28 января 2025 г. 14:47
Азербайджан, Турция и Узбекистан завтра согласуют дорожную карту на предстоящий период

Азербайджан, Турция и Узбекистан согласуют завтра дорожную карту совместного Плана действий на предстоящий период.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, документ будет подписан по итогам встречи глав МИД трех стран, которая пройдет в Анкаре завтра, 29 января.

По информации агентства, стороны подпишут Анкарскую декларацию и примут совместный План действий на предстоящий период.

Также будет согласована дорожная карта по реализации данного Плана действий.

Повестка встречи включает вопросы внешней политики и регионального сотрудничества, расширение сотрудничества в сфере торговли, экономики и инвестиций, развитие региональных транспортных сетей и укрепление сотрудничества в секторах транспорта и связи.

Отметим, Азербайджан на переговорах представит министр иностранных дел Джейхун Байрамов, Узбекистан и Турцию – главы МИД Бахтиёр Саидов и Хакан Фидан.

Ранее в МИД Узбекистана сообщили Report, что повестка трехсторонней встречи охватывает практически все аспекты сотрудничества.

"Рассматриваем данную платформу в качестве очень важной площадки для реализации большого неиспользованного потенциала между нашими странами", - сказал представитель ведомства Ахрор Бурханов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan, Türkiyə və Özbəkistan sabah qarşıdakı dövr üçün Yol Xəritəsini razılaşdıracaq
Версия на английском языке Azerbaijan, Türkiye and Uzbekistan to agree on road map for upcoming period tomorrow

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