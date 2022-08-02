Азербайджан, Турция и Узбекистан подписали Ташкентскую декларацию

Азербайджан, Турция и Узбекистан подписали Ташкентскую декларацию, которая повысит процветание тюркского мира и укрепит отношения между двумя странами.

Азербайджан, Турция и Узбекистан подписали Ташкентскую декларацию, которая повысит процветание тюркского мира и укрепит отношения между тремя странами. Документ подписан по итогам первого заседания диалогового формата "Узбекистан-Азербайджан-Турция".

Как передает Report, об этом написал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Twitter.

"С помощью этого механизма, который мы сделаем постоянным, мы будем реализовать конкретные проекты", - отметил он.