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Азербайджан, Турция и Узбекистан подписали Ташкентскую декларацию

Азербайджан, Турция и Узбекистан подписали Ташкентскую декларацию Азербайджан, Турция и Узбекистан подписали Ташкентскую декларацию, которая повысит процветание тюркского мира и укрепит отношения между двумя странами.
Внешняя политика
2 августа 2022 г. 12:38
Азербайджан, Турция и Узбекистан подписали Ташкентскую декларацию

Азербайджан, Турция и Узбекистан подписали Ташкентскую декларацию, которая повысит процветание тюркского мира и укрепит отношения между тремя странами. Документ подписан по итогам первого заседания диалогового формата "Узбекистан-Азербайджан-Турция".

Как передает Report, об этом написал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Twitter.

"С помощью этого механизма, который мы сделаем постоянным, мы будем реализовать конкретные проекты", - отметил он.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Turkiye, Uzbekistan ink Tashkent Declaration
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan, Türkiyə və Özbəkistan arasında Daşkənd Bəyannaməsi imzalanıb

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