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Азербайджан, Турция и Иракский Курдистан могут создать механизмы трехстороннего сотрудничества

Азербайджан, Турция и Иракский Курдистан могут создать механизмы трехстороннего сотрудничества Азербайджан, Турция и Иракский Курдистан могут создать механизмы трехстороннего сотрудничества.
Внешняя политика
18 февраля 2023 г. 15:21
Азербайджан, Турция и Иракский Курдистан могут создать механизмы трехстороннего сотрудничества

Азербайджан, Турция и Иракский Курдистан могут создать механизмы трехстороннего сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал на встрече с главой региона Иракский Курдистан Нечирваном Барзани 18 февраля в Мюнхене.

Констатировав, что Азербайджан и Турцию связывают братские отношения, глава государства сказал, что в перспективе могут быть рассмотрены механизмы трехстороннего сотрудничества.

Глава государства отметил, что имеется большой потенциал для развития отношений с Иракским Курдистаном в экономической, торговой сферах. Поэтому можно рассмотреть вопросы налаживания прямых связей между бизнес-кругами, а также создания различных институтов в форме бизнес-советов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan, Türkiyə və İraqın Kürdüstan Regionu üçtərəfli əməkdaşlıq mexanizmləri yarada bilər

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