О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан, Турция и Грузия усилят межпарламентские связи

Азербайджан, Турция и Грузия усилят межпарламентские связи В Анкаре состоялась IX трехсторонняя встреча руководителей комитетов по внешним связям парламентов Грузии, Азербайджана и Турции.
Внешняя политика
18 октября 2021 г. 20:50
Азербайджан, Турция и Грузия усилят межпарламентские связи

В Анкаре состоялась IX трехсторонняя встреча руководителей комитетов по внешним связям парламентов Грузии, Азербайджана и Турции.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщает пресс-служба парламента Грузии.

Основными темами обсуждения на встрече стали направления регионального сотрудничества, существующие проблемы и пути их решения в Черноморском регионе, укрепление межпарламентских связей и новые инициативы, которые укрепят трехстороннее сотрудничество.

В рамках мероприятия члены парламента Грузии провели встречу с членами группы дружбы в Великом национальном собрании Турции. Стороны обсудили ситуацию на оккупированных территориях Грузии, возможности углубления экономических связей и поддержку Турцией интеграции Грузии в НАТО.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan parlamentlərarası əlaqələri gücləndirəcək

Экслюзивные новости

Облик северных врат Карабаха меняется - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоОблик северных врат Карабаха меняется - ФОТОРЕПОРТАЖ
18 октября 2021 г. 17:49
Полковник раскрыл детали операции по освобождению села Худаферин
Полковник раскрыл детали операции по освобождению села Худаферин
18 октября 2021 г. 16:44
Грузинский министр: Мы готовы к реализации новых проектов с Азербайджаном
Грузинский министр: Мы готовы к реализации новых проектов с Азербайджаном
18 октября 2021 г. 13:28
Визиты дипкорпуса в Карабах очень важны – помощник президента Азербайджана
Визиты дипкорпуса в Карабах очень важны – помощник президента Азербайджана
16 октября 2021 г. 16:50
Иракские компании намерены участвовать в восстановлении освобожденных земель
Иракские компании намерены участвовать в восстановлении освобожденных земель
16 октября 2021 г. 16:46
Посол Египта: Собираемся участвовать в восстановительных работах в Карабахе
Посол Египта: Собираемся участвовать в восстановительных работах в Карабахе
16 октября 2021 г. 16:32
Временный поверенный в делах Ливии: Хотим участвовать в восстановлении Карабаха
Временный поверенный в делах Ливии: Хотим участвовать в восстановлении Карабаха
16 октября 2021 г. 14:51
Посол Кыргызстана: Азербайджан имеет имидж миролюбивого государства
Посол Кыргызстана: Азербайджан имеет имидж миролюбивого государства
16 октября 2021 г. 14:34
Начало производства Jeep в Азербайджане отложено
Начало производства Jeep в Азербайджане отложено
16 октября 2021 г. 13:51
Милли Меджлис проведет заседание, приуроченное ко Дню Победы
Милли Меджлис проведет заседание, приуроченное ко Дню Победы
16 октября 2021 г. 13:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi