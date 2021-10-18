Азербайджан, Турция и Грузия усилят межпарламентские связи

В Анкаре состоялась IX трехсторонняя встреча руководителей комитетов по внешним связям парламентов Грузии, Азербайджана и Турции.

В Анкаре состоялась IX трехсторонняя встреча руководителей комитетов по внешним связям парламентов Грузии, Азербайджана и Турции.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщает пресс-служба парламента Грузии.

Основными темами обсуждения на встрече стали направления регионального сотрудничества, существующие проблемы и пути их решения в Черноморском регионе, укрепление межпарламентских связей и новые инициативы, которые укрепят трехстороннее сотрудничество.

В рамках мероприятия члены парламента Грузии провели встречу с членами группы дружбы в Великом национальном собрании Турции. Стороны обсудили ситуацию на оккупированных территориях Грузии, возможности углубления экономических связей и поддержку Турцией интеграции Грузии в НАТО.