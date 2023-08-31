Азербайджан требует от Франции положить конец провокациям

Отправка транспортных средств под видом "гуманитарного груза" в направлении пограничного пункта пропуска "Лачын" в сопровождении руководящих лиц нескольких французских городов, включая мэра Парижа Анн Идальго, и провокационные заявления этих лиц

Отправка транспортных средств под видом "гуманитарного груза" в направлении пограничного пункта пропуска "Лачын" в сопровождении руководящих лиц нескольких французских городов, включая мэра Парижа Анн Идальго, и провокационные заявления этих лиц являются не только прямым вмешательством во внутренние дела Азербайджана, но и посягательством на суверенитет и территориальную целостность нашей страны, защищенные международным правом.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Этот вопрос был доведен до сведения посла Франции в Азербайджане Анн Буайон, которая 31 августа была вызвана в МИД.

Было отмечено, что подобные провокационные действия, являющиеся орудием кампании лжи и манипуляций со стороны Армении, представляют собой очередной пример шагов, направленных на эскалацию ситуации в регионе и поощрение Армении к сохранению реваншистской позиции, которая усилилась в последние дни.

От французской стороны было потребовано положить конец шагам, направленным против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, и ставящим под угрозу хрупкий процесс нормализации, продвигаемый активными усилиями международных акторов в регионе.