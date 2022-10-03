Азербайджан требует компенсации от правительства Франции

Азербайджан требует компенсации от правительства Франции.

Азербайджан требует компенсации от правительства Франции.

Как сообщает Report, об этом говорится в ноте протеста, врученной послу Франции в Азербайджане Закари Гроссу.

В документе говорится, что неспособность правительства Франции обеспечить безопасность диппредставительств Азербайджана на должном уровне расценивается как невыполнение этой страной обязательств, вытекающих из Венской конвенции 1961 года о дипломатических отношениях.

Было выдвинуто требование надлежащим образом организовать охрану дипломатических представительств Азербайджанской Республики и Азербайджанского культурного центра, расположенных на территории этой страны, провести тщательное расследование и привлечь виновных к ответственности, устранить ущерб, нанесенный административному зданию посольства, и обеспечить выплату соответствующей компенсации.

Отметим, что ночью 1 октября группа радикальных армян облила административное здание посольства краской красного цвета и на здании были написаны оскорбительные высказывания в адрес Азербайджана.