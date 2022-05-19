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Азербайджан - страна-чемпион на Международном форуме по обзору миграции

Азербайджан - страна-чемпион на Международном форуме по обзору миграции «По оценке, Азербайджан является страной-чемпионом на Международном форуме по обзору миграции».
Внешняя политика
19 мая 2022 г. 08:36
Азербайджан - страна-чемпион на Международном форуме по обзору миграции

"По оценке, Азербайджан является страной-чемпионом на Международном форуме по обзору миграции".

Об этом заявил в интервью местному бюро Report глава Государственной миграционной службы (ГМС) Вюсал Гусейнов.

В.Гусейнов подчеркнул, что участие Азербайджана в столь престижном мероприятии стало большим успехом: "Азербайджан был широко представлен на первом Международном обзорном форуме по миграции, который проходил в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Наша страна является одной из восьми стран, возглавляющих круглые столы в трехчастном форуме, проводимом на четырех круглых столах по решению президента Генеральной Ассамблеи ООН. Целью форума является оценка реализации Глобального пакта, первого межправительственного документа, согласованного ООН четыре года назад и охватывающего все аспекты миграции.

Следует определить уровень реализации этого документа государствами-членами. Согласно оценке, Азербайджан является страной-чемпионом на мероприятии.

Еще до принятия этого документа, если мы посмотрим на миграционную политику Азербайджана, то увидим, что вопросы, отраженные в этом документе, полностью соответствуют требованиям, устанавливающего международные стандарты. В основном это включает в себя защиту прав мигрантов, проживающих в стране, интеграцию, меры по поддержке мигрантов и в целом охватывает все аспекты миграции. Участие Азербайджана в столь престижном мероприятии является большим успехом, и четвертый "круглый стол" под нашим сопредседательством прошел с успехом".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Beynəlxalq Miqrasiya İcmalı Forumunda çempion ölkə qismində yer alıb

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