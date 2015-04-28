Мамедъяров: Азербайджан сталкивается с двойными стандартами со стороны зарубежных НПО

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджан сталкивается с двойными стандартами со стороны зарубежных НПО. Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на пресс-конференции министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, комментируя вопрос о ситуации с правами человека в стране.

Министр отметил, что "оккупация территорий Азербайджана и наличие миллиона беженцев и вынужденных переселенцев остаются вне их внимания".

Он подчеркнул, что Армения продолжает нарушать права беженцев и вынужденных переселенцев, тем самым нарушая пункт 1 устава ООН о том, что человек имеет право жить там, где он родился.

Комментируя предстоящий саммит Восточного партнерства 21-22 мая в Риге, Э. Мамедъяров заявил, что данный саммит является важной площадкой для оценки результатов программы и сотрудничества стран Восточного партнерства и ЕС.