Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Азербайджан лидирует среди стран Южного Кавказа по представленности женщин в парламенте.

Как сообщает Report, об этом говорится в докладе ООН Women in Politics.

Согласно докладу, Азербайджан разместился на 118 месте по соотношению количества женщин к количеству мужчин в парламенте среди 194 стран мира. Среди соседей Азербайджана Грузия на 124 месте, Россия - 129, Турция - 132, Армения - 160-ом.

Лидерами в этом списке оказались Руанда и Боливия. В этих странах более половины депутатских кресел принадлежат представителям слабого пола.

Отметим, что из 125 депутатов Милли Меджлиса 21 - женщина.