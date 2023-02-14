Азербайджан создаст контейнерные городки в Адыямане, Кахраманмараше и Хатае

Азербайджан создаст контейнерные городки в Адыямане, Кахраманмараше и Хатае для пострадавших от сильного землетрясения и оставшихся без жилья граждан братской Турции.

Азербайджан создаст контейнерные городки в Адыямане, Кахраманмараше и Хатае для пострадавших от сильного землетрясения и оставшихся без жилья граждан братской Турции.

Об этом в интервью анкарскому бюро Report заявил председатель объединения "Бизнесмены и промышленники Турции и Азербайджана" (TÜİB) Гусейн Бёюкфырат.

По его словам, с самого начала после произошедшего в Турции сильного землетрясения по указанию президента Ильхама Алиева были мобилизованы все соответствующие организации в Азербайджане.

Председатель организации сказал, что в настоящее время создается контейнерный городок из 1000 домов в Адыямане. "Мы направляем TIRы с контейнерными домами из Азербайджана в центр AFAD в Адыямане", - сказал он.

В дальнейшем будут созданы такие же городки в Кахраманмараше и Хатае.