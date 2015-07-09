​Советник президента РФ: Азербайджан проявляет интерес к ШОС

Баку. 9 Июля. REPORT.AZ/ "Камбоджа, Сирия и Азербайджан проявляют интерес к ШОС, но есть четкие критерии вступления, которые надо соблюдать".

Как передает Report, об этом заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства РФ в БРИКС и ШОС Антон Кобяков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Камбоджа, Сирия, Бангладеш, Азербайджан, Египет, Шри-Ланка", - перечислил Кобяков страны, проявляющие интерес к ШОС.

"Но есть порядок, это не "захотел-вступил". Есть 28 документов, где прописаны четкие правила приема в организацию. Их надо соблюдать, прежде чем вступить в ШОС", - отметил он.