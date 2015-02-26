Совет Федерации России: Азербайджан является важнейшим партнером России на Южном Кавказе

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ "В кавказском регионе Азербайджан является важнейшим торгово-экономическим и политическим партнером для России". Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам глава международного комитета Совета Федерации России Константин Косачев.

Он добавил, что страны Южного Кавказа важны для России, каждая в своем ключе. "Россия заинтересована в том, чтобы жизнь в регионе была стабильной и мирной", - сказал политик.

Сенатор выразил благодарность руководству Азербайджана за очень бережное отношение к русскому языку и к соотечественникам, проживающим в республике. По его словам, гуманитарное сотрудничество между Россией и Азербайджаном влечет за собой и межрегиональные связи, и крупные проекты государственного уровня.

Среди направлений взаимодействия с Азербайджаном парламентарий особенно отметил сферу энергетики, где наши страны могут выступать в качестве партнеров, а не конкурентов. Существуют "многие другие проекты и в сфере промышленности, и в сфере сельскохозяйственного производства, а также сотрудничество в научной области и инновациях, где у нас с этой страной очень серьезные наработки", сказал Косачев.