Азербайджан решительно поддерживает институциональное развитие Движения неприсоединения

Азербайджан решительно поддерживает институциональное развитие Движения неприсоединения.

Азербайджан решительно поддерживает институциональное развитие Движения неприсоединения.

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 2 марта в выступлении на проходящем в Баку Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

Подчеркнув, что по инициативе Азербайджана были созданы Парламентская сеть и Молодежная организация Движения неприсоединения, глава государства сказал: "Наша цель заключается в том, чтобы создать институциональную устойчивость и оставить успешное наследие тем членам ДН, которые примут председательство после Азербайджана".