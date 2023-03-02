Азербайджан решительно поддерживает институциональное развитие Движения неприсоединения.
Как сообщает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 2 марта в выступлении на проходящем в Баку Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.
Подчеркнув, что по инициативе Азербайджана были созданы Парламентская сеть и Молодежная организация Движения неприсоединения, глава государства сказал: "Наша цель заключается в том, чтобы создать институциональную устойчивость и оставить успешное наследие тем членам ДН, которые примут председательство после Азербайджана".