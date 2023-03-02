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Азербайджан решительно поддерживает институциональное развитие Движения неприсоединения

Азербайджан решительно поддерживает институциональное развитие Движения неприсоединения Азербайджан решительно поддерживает институциональное развитие Движения неприсоединения.
Внешняя политика
2 марта 2023 г. 11:04
Азербайджан решительно поддерживает институциональное развитие Движения неприсоединения

Азербайджан решительно поддерживает институциональное развитие Движения неприсоединения.

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 2 марта в выступлении на проходящем в Баку Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

Подчеркнув, что по инициативе Азербайджана были созданы Парламентская сеть и Молодежная организация Движения неприсоединения, глава государства сказал: "Наша цель заключается в том, чтобы создать институциональную устойчивость и оставить успешное наследие тем членам ДН, которые примут председательство после Азербайджана".

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Версия на английском языке President: Azerbaijan strongly supports institutional development of Non-Aligned Movement
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatının institusional inkişafına güclü dəstək verir"

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