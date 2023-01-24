О нас

Азербайджан ратифицировал соглашение об информационном сотрудничестве с РФ в области борьбы с терроризмом

Азербайджан ратифицировал соглашение об информационном сотрудничестве с РФ в области борьбы с терроризмом Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Российской Федерации об информационном сотрудничестве в области противодействия легализации (отмыванию) доходов,
Внешняя политика
24 января 2023 г. 22:12
Азербайджан ратифицировал соглашение об информационном сотрудничестве с РФ в области борьбы с терроризмом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Российской Федерации об информационном сотрудничестве в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при трансграничном перемещении денежных средств и (или) денежных инструментов физическими лицами".

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Согласно документу, после вступления в силу соглашения Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики обеспечит реализацию его положений.

Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики поручено направить уведомление Правительству Российской Федерации о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Rusiya arasında terrorçuluqla mübarizədə əməkdaşlıq haqqında saziş təsdiqlənib

Экслюзивные новости

Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
Турецкий депутат: Уверен, что экоактивисты победят в своей справедливой борьбе
24 января 2023 г. 17:35
ФАО активно содействует внедрению цифровизации сельского хозяйства в Азербайджане
ФАО активно содействует внедрению цифровизации сельского хозяйства в Азербайджане
24 января 2023 г. 17:33
ВОЗ: Современные варианты Омикрона имеют общие характеристики
ВОЗ: Современные варианты Омикрона имеют общие характеристики
24 января 2023 г. 13:25
Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
Чавушоглу: Во время встречи с Блинкеном мы выразили искренность Азербайджана за мир
21 января 2023 г. 22:02
Генсек ТЮРКСОЙ: Агрессия Армении и ее отношение к историческому и культурному наследию бесчеловечны
Генсек ТЮРКСОЙ: Агрессия Армении и ее отношение к историческому и культурному наследию бесчеловечны
21 января 2023 г. 16:15
Вице-президент ЕБРР: Готовы расширить участие в кредитовании ММСП Азербайджана
Вице-президент ЕБРР: Готовы расширить участие в кредитовании ММСП Азербайджана
20 января 2023 г. 17:31
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
20 января 2023 г. 16:54
Зампредседателя ПНД: Армения до сих пор не извлекла уроков из истории
Зампредседателя ПНД: Армения до сих пор не извлекла уроков из истории
20 января 2023 г. 16:52
ЕБРР: Зеленые финансы, инфраструктура и цифровизация - приоритеты сотрудничества с Азербайджаном
ЕБРР: Зеленые финансы, инфраструктура и цифровизация - приоритеты сотрудничества с Азербайджаном
20 января 2023 г. 14:56
Турецкий эксперт: Возвращение западных азербайджанцев принесет пользу Армении
Турецкий эксперт: Возвращение западных азербайджанцев принесет пользу Армении
19 января 2023 г. 16:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi