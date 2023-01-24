Азербайджан ратифицировал соглашение об информационном сотрудничестве с РФ в области борьбы с терроризмом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Российской Федерации об информационном сотрудничестве в области противодействия легализации (отмыванию) доходов,

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Российской Федерации об информационном сотрудничестве в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при трансграничном перемещении денежных средств и (или) денежных инструментов физическими лицами".

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Согласно документу, после вступления в силу соглашения Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики обеспечит реализацию его положений.

Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики поручено направить уведомление Правительству Российской Федерации о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.