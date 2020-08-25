Азербайджан рассмотрит покупку российской вакцины от COVID-19

Азербайджан готов рассмотреть возможность приобретения российской вакцины от коронавируса после завершения процедур по ее признанию ВОЗ

Азербайджан готов рассмотреть возможность приобретения российской вакцины от коронавируса после завершения процедур по ее признанию Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Как сообщает Report, об этом в интервью ТАСС заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Будучи заинтересованными в приобретении вакцины, можем рассмотреть предложения российских коллег по сотрудничеству в этой области, как только завершатся необходимые процедуры по признанию вакцины "Спутник V", в первую очередь со стороны ВОЗ", - сказал он.

Байрамов добавил, что Азербайджан как государство - участник ВОЗ придерживается ее рекомендаций и методов лечения коронавируса.