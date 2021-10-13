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Азербайджан распространил итоговый документ в связи с мероприятием Движения неприсоединения

Азербайджан распространил итоговый документ в связи с мероприятием Движения неприсоединения Азербайджан, являющийся председателем Движения неприсоединения, распространил итоговый документ в связи с прошедшим в Белграде мероприятием высокого уровня, которое было посвящено 60-летию организации
Внешняя политика
13 октября 2021 г. 23:10
Азербайджан распространил итоговый документ в связи с мероприятием Движения неприсоединения

Азербайджан, являющийся председателем Движения неприсоединения, распространил итоговый документ в связи с прошедшим в Белграде мероприятием высокого уровня, которое было посвящено 60-летию организации.

Как передает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана, в документе отмечается, что страны-участницы Движения неприсоединения высоко отметили организованное Азербайджаном и Сербией в Белграде мероприятие.

Страны выразили удовлетворение растущей эффективностью организации, несмотря на новые угрозы международному миру и безопасности.

Проанализировав возрастающее в мире политическое напряжение, расизм, ксенофобию, влияние пандемии коронавируса на социально-экономическое состояние стран, члены организации подчеркнули значимость международного сотрудничества и мобилизации усилий.

В документе подчеркивается высокая оценка инициативам президента Азербайджана, в том числе в сфере борьбы с коронавирусом, а также в связи с постковидным восстановлением мира.

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