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Азербайджан продолжит оказывать нуждающимся странам ДН финансовую и гуманитарную помощь

Азербайджан продолжит оказывать нуждающимся странам ДН финансовую и гуманитарную помощь Как и во время пандемии COVID-19, Азербайджан продолжит оказывать нуждающимся странам ДН финансовую и гуманитарную помощь.
Внешняя политика
2 марта 2023 г. 11:13
Азербайджан продолжит оказывать нуждающимся странам ДН финансовую и гуманитарную помощь
Ильхам Алиев

Как и во время пандемии COVID-19, Азербайджан продолжит оказывать нуждающимся странам ДН финансовую и гуманитарную помощь.

Как сообщает Report, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в ходе выступления на проходящем в Баку Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

"Я объявляю здесь два глобальных призыва: в поддержку постпандемического восстановления Африки и малых островных развивающихся государств. Я рад объявить, что Азербайджан, как первый донор, выделяет 1 млн долларов США на оба глобальных призыва. Верю, что страны-члены ДН и другие члены международного сообщества поддержат инициативу Азербайджана и последуют за нами в поддержке нуждающихся стран на их пути к постпандемическому восстановлению", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President of Azerbaijan: NAM should actively participate in reshaping new world order
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Qoşulmama Hərəkatı yeni dünya düzəninin yenidən formalaşmasında fəal iştirak etməlidir"

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