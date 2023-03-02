Азербайджан продолжит оказывать нуждающимся странам ДН финансовую и гуманитарную помощь

Как и во время пандемии COVID-19, Азербайджан продолжит оказывать нуждающимся странам ДН финансовую и гуманитарную помощь.

Как и во время пандемии COVID-19, Азербайджан продолжит оказывать нуждающимся странам ДН финансовую и гуманитарную помощь.

Как сообщает Report, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в ходе выступления на проходящем в Баку Саммите Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

"Я объявляю здесь два глобальных призыва: в поддержку постпандемического восстановления Африки и малых островных развивающихся государств. Я рад объявить, что Азербайджан, как первый донор, выделяет 1 млн долларов США на оба глобальных призыва. Верю, что страны-члены ДН и другие члены международного сообщества поддержат инициативу Азербайджана и последуют за нами в поддержке нуждающихся стран на их пути к постпандемическому восстановлению", - отметил глава государства.