Азербайджан призывает объединить усилия для решения экологических проблем Каспия

Азербайджан призывает объединить усилия для решения экологических проблем Каспия

Азербайджан призывает объединить усилия для решения экологических проблем Каспийского моря, в частности его обмеления.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов в Туркменистане на пленарном заседании III Конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

"С учетом того, что сегодня мы находимся на побережье Каспия хотел бы отметить его экологические проблемы. Наибольшую тревогу вызывает снижение уровня воды. Мы должны объединить усилия для решения этой общей для всех прикаспийских государств проблемы", - сказал Асадов.

Он напомнил, что на 6-м саммите глав прикаспийских государств, состоявшемся в Ашхабаде в 2022 году, президент Азербайджана Ильхам Алиев уделил особое внимание этой экологической проблеме. По предложению президента Азербайджана предпринимаются шаги по созданию экспертных групп для изучения и предотвращения обмеления Каспия.

"Мы должны использовать все возможности для укрепления развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, интеграции наших регионов и развития партнерства ради более процветающего мира. Азербайджан готов внести свой вклад в это дело своим опытом, ресурсами и доброй волей", - подчеркнул политик.

Али Асадов также отметил, что Азербайджан и Туркменистан объединяют крепкие и устойчивые братские отношения, основанные на общем наследии, истории и взаимном уважении.

"В данном контексте недавний визит национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова в Азербайджан стал знаменательным событием. Этот визит еще более укрепил наше стратегическое партнерство и создал новые возможности для сотрудничества. Наши отношения демонстрируют солидарность и общее видение мира, сотрудничества и процветания в регионе", - сказал Асадов.

Глава правительства добавил, что несмотря на статус страны, не имеющей выхода к морю, транспортная политика Азербайджана и новая современная инфраструктура превратили географические ограничения в возможности.

"Азербайджан является страной, вносящей важный вклад в транспортные коридоры Восток-Запад и Север-Юг. Наличие крупнейшего в Каспийском море торгового флота из более чем 50 судов, судостроительного завода, который в настоящее время производит 10 судов, Бакинского международного морского торгового порта, мощность которого в ближайшие годы достигнет 25 миллионов тонн в год, железной дороги Баку–Тбилиси–Карс, девяти международных аэропортов, крупнейшей в регионе грузовой авиакомпании и многие другие факторы сделали Азербайджан одним из международных транспортных узлов", - сообщил премьер.

Асадов напомнил, что с 2022 года мы добились примерно 90%-го увеличения объема грузов через Средний коридор. Время транзита по коридору значительно сократилось.

"Интеграция транспортной инфраструктуры Азербайджана и Центральной Азии является основой связей в Евразии. Хотел бы также отметить наше сотрудничество в рамках специальной программы ООН - SPECA. Итоги Бакинского саммита, посвященного 25-летию SPECA в ноябре 2023 года, в частности принятая Бакинская декларация и Дорожная карта по цифровизации Среднего коридора, направлены на укрепление регионального сотрудничества и интеграцию в мировую экономику. Сотрудничество в области цифровых связей обладает большим потенциалом.

Азербайджан реализует инициативу цифровой трансформации посредством масштабных проектов, таких как "Цифровой Шелковый путь". Сюда входит и прокладка транс-каспийской волоконно-оптической линии. Следует особо подчеркнуть важность партнерства в сфере информационных технологий и телекоммуникаций для того, чтобы развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю могли пользоваться преимуществами глобальной цифровой экономики", - сказал он.

Другим направлением совместных усилий, как отметил Асадов, является укрепление климатической устойчивости. Он напомнил, что в прошлом году Азербайджан удостоился чести принять COP29.

"Несмотря на менее чем год, отведенный на подготовку, мы обеспечили успешный результат и приняли исторические решения по вопросам климатических действий. Принятие Бакинской климатической цели на COP29 стало историческим этапом в глобальном климатическом финансировании. Это обязательство предусматривает увеличение ежегодного климатического финансирования для развивающихся стран со $100 млрд до $300 млрд к 2035 году.

Азербайджан также успешно завершил переговоры по рамкам для углеродных рынков в соответствии со статьей 6 Парижского соглашения, обеспечив его реализацию спустя девять лет после принятия. Также было принято решение о полном запуске Фонда реагирования на потери и ущерб, который оказывает важную поддержку уязвимым сообществам, пострадавшим от изменения климата", - сказал он.